Rosenfestivalen: Og æresgæsten er Jim Lyngvild

Tirsdagens Café Stiften, der blev holdt på Bogense Hotel, gik bag kulisserne på Rosenfestivalen og VM i cyklecross, der snart holdes i Bogense. På billedet er Jette Kærgaard, leder af Rosenfestivalen i gang med at give 100 mennesker et indblik i den store begivenhed. Foto: Nils Svalebøg

Årets tema for Rosenfestivalen i Bogense bliver nordisk mytologi. Æresgæsten, der åbner festivalen, bliver Jim Lyngvild. Det blev afsløret på aftenens Cafe Stiften på Bogense Hotel.

Nordfyn: Da Rosenfestivalen, blandt andre med input fra festivalens mange frivillige, lagde sig fast på, at årets tema skal være nordisk mytologi, var der ikke langt til at foreslå Jim Lyngvild som æresgæsten. - Han er vel den mest kendte vikinge-entusiast, vi har, siger leder af festivalen, Jette Kærgaard. Hun afslørede designeren med meget mere Jim Lyngvild som årets æresgæst på aftenens Cafe Stiften-arrangement, der tirsdag blev holdt på Bogense Hotel med deltagelse af 100 mennesker. Han indskriver sig dermed i rækken af hovednavne, som også tæller Prinsesse Marie, Birthe Kjær, Prinsesse Benedikte og Vild Med Dans-dommer Jens Verner. For blot at nævne nogle af de navne, som siden starten i 2007, har medvirket til, at festivalen, der holdes i den første weekend i august, er fortsat med at vokse. Det indgår i konceptet, at æresgæsten gerne skal være en kendt skikkelse. - Kendte mennesker er med til at skabe opmærksomhed og dermed også til at få flere gæster, som Jette Kærgaard udtrykker det.

Designer Jim Lyngvild har i forvejen stor interesse i blomsterkunst. Blandt andet har han på Ravnsborg, hvor han bor, været vært for fynske blomsterbindere, der kæmpede om at kvalificere sig til de danske mesterskaber i moderne blomsterkunst. Ved den lejlighed var der 6500 tulipaner på hans vikingeborg. Arkivfoto: Linea Andersen

Ikke for kontroversiel For tiden har Jim Lyngvild stor succes med sin kontroversielle vikingeudstilling på Nationalmuseet i København. Jette Kærgaard mener ikke, at han er for kontroversiel til en begivenhed som Rosenfestivalen. - Der vil sikkert altid være nogle, som synes, at han er er det, men han er dygtig og kan virkelig mange ting. Og så skader det heller ikke, synes jeg, en gang imellem at udvikle sig ved at være lidt provokerende. Og at dømme ud fra de grin og smil, der undslap Cafe Stiften-gæsterne, er den fynske kunstner et populært valg. I lighed med tidligere æresgæster bliver Jim Lyngvilds opgave at åbne festivalen. I den anledning transporteres han til Bogense Rådhus i en gammel veteranbil. Her modtages han af borgmester Morten Andersen (V), hvorefter den rituelle handling går sin vante gang.

Spørgelysten var stor, og et tema, der gik igen, var, hvordan man i bil og til fods kan færdes rundt i Bogense i weekenden, hvor VM i cyklecross holdes. Foto: Nils Svalebøg

Umuligt at gætte I de intensive to døgn, som festivalen varer, besøger 35.000-40.000 mennesker Bogense. Gang på gang er det kommet bag på arrangørerne, at deltagerantallet bliver ved at vokse, og Jette Kærgaard har næsten opgivet at begive sig ud i kvalificerede gæt. Det er ikke noget formål i sig selv, at der skal komme flere gæster år efter år. - Målet er at bevare og udvikle festivalens høje niveau, siger hun. En nyskabelse i år bliver blandt andet en ny serie miniroser, der også kan benyttes til madlavning. Serien hedder Gourmet Roses og er udviklet af Rosa Eskelund, der holder foredrag under festivalen. De spiselige roser er introduceret til restauranter i Skandinavien, og ideen er, at lokale restauranter tilbydes de spiselige roser til brug for særlige rosenmenuer i Bogense. Festivalens gennemgående tema, som Jim Lyngvild i sin egenskab af æresgæst altså kommer til at stå som samlende figur for, bliver nordiske guder og vikinger. Aftenens Cafe Stiften blev holdt i samarbejde med Nordfyns Erhverv og Turisme. Herfra fortalte direktør Per Olesen om VM i cyklecross, der holdes anden weekend i februar, og sammen med Rosenfestivalen bliver årets største begivenheder i Bogense.