Rosenfestival præsenterer to nye roser. Og roserne har allerede fået international anerkendelse

Bogense: På den 67. Internationaler Rosenneuheiten-Wettbewerb 2019, i Baden-Baden, Tyskland, blev to danske roser, der spiller en central rolle i Nordfyns Rosenfestival i år, hædret med medaljer.

Det er Rosa Eskelund fra Roses Forever, der har forædlet roserne.

- Jeg er meget glad og også meget glædelig overrasket over, at netop de to roser, som har en central rolle i dette års Rosenfestival, vinder, siger Rosa Eskelund i en pressemeddelelse.

Alle Rosas roser udvikles på Fyn i Dyreborg og testes intensivt flere år på markerne i Bogense og i Holland. Den ene rose, Rosa Eskelund blev hædret med en bronzemedalje for, er rosen, som Jim Lyngvild navngiver til Rosenfestival i Bogense.

Jim Lyngvild har selv været i Dyreborg og vælge sin rose for et år siden i Rosas have, hvor Rosa har flere af de bedste nye unavngivne sorter stående i arkiv, og de er alle allerede 10-15 år gamle.