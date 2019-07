Rosenfestival: Kunst i lukket tøjbutik

Bogense: I forbindelse med Rosenfestivalen i weekenden den 3. og 4. august kommer der nyt liv i butikken i Adelgade 68, hvor Fru Lund lukkede i begyndelsen af året.

Det er kunstnerparret Else Friis og Jørn Anderson, henholdsvis kunstmaler og trædrejer, der har fået lov at låne lokalerne til deres udstilling.

Ud over de to lokale kunstneres egne værker giver de også plads til en gæsteudstiller: En ung, indisk mand, der er i Danmark for at studere og altså også maler.

Den unge mand kommer fra børnehjemmet Ellenbarrie i Indien, som bogensiske Niels Halkjær gennem mange år har besøgt og støttet, og nu er et af børnene altså kommer til Danmark for at uddanne sig.

Ud over Friis og Anderson i Adelgade 68 vil der være kunstudstillinger flere steder rundt omkring i byen.For eksempel byder kunstmaler Marlene Hammershøj inden for i Sct. Annagade 4, og i multisalen på Bogense Skole vil der være en stor udstilling med papirklip af Sonia Brandes, der blandt andet bruger de nordiske guder som motiv for mange af sine fine klip og dermed passer perfekt til Rosenfestivalens tema om nordisk mytologi.