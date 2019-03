Røde Kors vil have os til at smide tøjet

Røde Kors har i to uger fokus på genbrug af tøj til fordel for det lokale arbejde.

Otterup: Det er tid til at rydde op i garderoben. Fra mandag 1. april 1. til søndag 13. april kan man donere sit brugte tøj til Røde Kors i Otterup i forbindelse med den landsdækkende "Smid Tøjet"-kampagne.

- Det er ren win-win. Du kommer af med dit brugte tøj, og så er du med til at støtte Røde Kors' arbejde for udsatte og sårbare mennesker, blandt andet her i Otterup, siger Kirsten Jørgensen, butiksleder i Otterup-afdelingen.

I Otterup hjælper Røde Kors for eksempel ensomme og flygtninge, der trænger til venner i lokalmiljøet. Men butikken er også en hjælp for dem, der ikke har råd til at købe nyt tøj hele tiden.

- At gå i vores butik er en god mulighed for at købe nyt tøj, uden at vælte budgettet. Meget af tøjet i butikken har stadig lang levetid - tøjet fejler intet, siger Kirsten Jørgensen.

Kirsten Jørgensen understreger også, at jo bedre kvaliteten af det tøj der doneres er, jo mere kan de sælge i butikken og bruge pengene lokalt, blandt andet til Besøgstjenesten.

- Den gør helt sikkert en forskel. Mange ældre i Otterup har brug for besøg og vi vil gerne have flere besøgsvenner i byen, fortæller butiksleder Kirsten Jørgensen.

Røde Kors tager imod både tøj, sko og tekstiler såsom gardiner, lagner og håndklæder, blot må det ikke være snavset eller vådt.

Sidste år gik overskuddet fra salg af genbrugstøj på over 66 mio. kroner til Røde Kors' nationale og internationale hjælpearbejde.