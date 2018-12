Røde Kors i Søndersø giver julehjælp til alle ansøgere

Søndersø: I snart 10 år har den lokale genbrugsbutik under Røde Kors i Søndersø givet julehjælp til trængte familier. I år har de frivillige valgt at hjælpe alle de 51 familier der har søgt, og som noget nyt får alle samme beløb.

- Vi har tidligere givet lidt mere til børnefamilierne end til dem uden børn, men i år er der lige meget til alle, fortæller Grete Jakobsen, der er daglig leder af de frivillige i butikken.

Hun kan se, at der er kommet flere børnefamilier, som har svært ved at få enderne til at nå sammen, og det kan være endda meget rørende at læse ansøgningerne fortæller hun.

I 2010 fik butikken 20 ansøgninger, og selvom der er kommet flere år for år, så imødekommer Røde Kors-butikken igen alle ansøgninger.

- Jeg har læst ansøgningerne og der er ikke én eneste, der ikke har fortjent at få, mener Grete Jakobsen.