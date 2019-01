Ring bare: Kommunen svarer hele ugen

Nordfyn: Fra 1. februar er det slut med at ringe forgæves til Nordfyns Kommune om onsdagen.

Ifølge et forslag, som Økonomiudvalget netop har sendt videre til Kommunalbestyrelsen, bliver kommunens telefontider på hovednummer 6482 8282 og rådhusenes åbningstider efter 1. februar identiske. Og åbningstiden bliver den samme for alle tre rådhuse.

Det vil sige, at du kan komme i kontakt med kommunens medarbejdere telefonisk eller personligt fra klokken 9 til 15 ugens tre første dage. 9 til 17 om torsdagen og 9 til 13 om fredagen.

De lukkede telefoner om onsdagen blev for år tilbage besluttet som en spareforanstaltning, for at de ansatte kunne få ro til administrative opgaver.

- Men tiden for lukkedage er passé. Det er noget af det, vi får kritik for, også når vi er på virksomhedsbesøg, siger borgmester Morten Andersen (V) som forklaring på, hvorfor de kommunale telefoner fra februar også skal besvares om onsdagen.

For Bibliotek og Borgerservice vil der fortsat være åbent for personlig betjening mandag, onsdag og fredag fra 14 til 17 og tirsdag og torsdag fra 10 til 17.