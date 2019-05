Rigtige mænd løber i Morud

For tredje gang afvikler Morud Idrætsforening og Dansk Firmaidrætsforbund Rigtige Mænd Løbet. Det foregår grundlovsdag og er et stjerneløb med udgangspunkt ved Langesøhallen.

Morud: Vægten tæller, når Rigtige Mænd Løbet for tredje gang afvikles i Morud, igen i år er det grundlovsdag, onsdag den 5. juni, og dermed kommer løbsarrangørerne blandt andet til at konkurrere med valgaftenen, som mange familier har faste traditioner for.

Som noget nyt inddeles de deltagende tre-mands hold i vægtklasser og dyster mod hold med samme tyngde ved de øvrige Rigtige Mænd Løb, der holdes over hele landet. Der er tre vægtklasser: Mellemvægt - op til 225 kilo, let sværvægt - 226-255 kilo og sværvægt - fra 256 kilo.

Rigtige Mænd Løbet, der er inspireret af de populære tv-programmer om mænd med for mange kilo og for usund livsstil, er for alle mænd, uanset alder, størrelse og fysisk form. Det foregår dels til fods dels på cykel. Hvert hold skal medbringe to cykler, så deltagerne på skift kan slappe af på cyklen.

Moruds version af arrangementet er et stjerneløb med opgaver forskellige steder i området og med ruter, der alle har start og mål ved Langesøhallen. Så her har publikum både mulighed for at heppe på holdene, følge med i mellemtiderne og få lidt at spise og drikke.

Der er start klokken 18.30, og den sidste tid skal være registreret senest klokken 21.