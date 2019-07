Rift om nye byggegrunde i Otterup

Det viste sig, at flere af de interesserede købere ønskede at købe nogle af de samme parcelhusgrunde, og grundene blev derfor solgt til dem, der bød højest.

Ønske om drømmehus

Det nye boligkvarter ligger på et 64.000 kvadratmeter stort areal, som kommunen ejer. Det er udlagt til åben-lav bebyggelse. Hvilket vil sige parcelhuse. Priserne på de ledige grunde begynder ved 340.000 kroner.

- Vi oplever, at der er mange mennesker, som har lyst til at bygge deres drømmehus på Nordfyn. Både mennesker, som har boet her i mange år, og dem som overvejer at flytte hertil. Vi oplever også, at der er mange førstegangskøbere, fortæller Viktoriya Zelenyak, grundsalgsmedarbejder i kommunen.