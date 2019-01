Rie hjælper Fætter BR-kunder

Hun lavede derfor et opslag på Facebook, hvor hun tilbød at bytte gaver, der var købt i en af de konkursramte butikker. Tilbuddet har vakt opsigt og er blevet delt mange gange og er også omtalt i landsdækkende medier.

- Jeg skulle egentlig have gjort status i disse dage, men jeg synes gerne jeg ville hjælpe nogle af de lokale legetøjskunder, som måske stod med et problem, siger Rie Maegaard.

Efter at Fætter BR og Toys R' Us lige efter jul meddelte, at man var tvunget til at dreje nøglen om, er der nu nemlig hjælp at hente i Bogense.

Ærgerlig over udviklingen

- Jeg synes det er mega-ærgerligt, at de to store kæder nu må lukke. Det kan godt være, at mange handler på nettet, men børnene kommer til at mangle den der overvældende oplevelse. Det farverige fantasiunivers, det sådan set er, når man som barn går ind i en rigtig fysisk legetøjsbutik. Så jeg kan på ingen måde glæde mig over, at de to kæder er væk, siger Rie Maegaard.

Det er først og fremmest de kendte mærker, som hun selv har på hylderne, der enten kan byttes eller laves om til et tilgodebevis.

- Det har jeg sådan set altid gjort som en service for mine kunder, der så har sparet en tur til Odense for at bytte. Men det er blevet overvældende godt modtaget i disse dage, siger Rie Maegaard.

Og blandt de fyldte hylder i den lokale Legekæden-butik, er kunderne ikke i tvivl.

- Det er da en fantastisk service, og det er jo det der er forskellen på at handle på nettet eller i Odense. Her kender man hinanden, siger Marie Henriksen, der er på julegavebytteri med sin datter Viktoria.