Rent vand i Krogsbølle kan trække ud i tre år

Nordfyns Vandværks plan for at skaffe rent vand er sat i stå af klage. Nu får vandværket en ny treårig dispensation.

- Da vi får besked om, at også den anden klage er afvist, håber vi selvfølgelig, at vi kan komme i gang med vores prøveboring, men den 14. maj får vi besked fra Klagenævnet, at klageren har anket afvisningen af den første klage, fortæller Mogens Stougaard.

- Det har ikke kunnet lade sig gøre. Vi har godt nok fundet et sted at bore ved Pugholm, og i november sidste år fik vi tilladelse til en prøveboring, fortæller Mogens Stougaard, der er kasserer i vandværkets bestyrelse.

Derfor gav Nordfyns Kommune i 2017 vandværket en dispensation og et påbud om at skaffe rent vand i hanerne senest den 1. juni i år.

Krogsbølle: Siden de danske vandværker i 2017 blev opmærksomme på stoffet desphenyl-chloridazon og begyndte at undersøge drikkevandet for det, har Nordfyns Vandværk i Krogsbølle sendt vand ud til forbrugerne med op til 40 gange den tilladte mængde af stoffet. Forureningen kan i princippet have stået på i flere år, da man aldrig tidligere har søgt efter stoffet i drikkevandet. Samtidig har vandværket fundet methyl-desphenyl-chloridazon og i perioder også to forskellige CGA-kartoffelpesticider.

Personligt ville Mogens Stougaard ønske, at man kunne etablere et aktivt kulfilter som en midlertidig løsning, men det er der ikke enighed om i bestyrelsen. Arkivfoto: Thomas Gregersen

Overvejer aktivt kulfilter

Da den første dispensation fra Nordfyns Kommunes natur- og miljøafdeling ikke er overholdt, har kommunen varslet et påbud over for vandværket og forlænget dispensationen indtil den 1. juni 2022. Altså i yderligere tre år, hvor forbrugerne kan risikere, at skulle drikke vand med et højt pesticidindhold.

Et indhold, der andre steder har ført til øjeblikkelige lukninger af boringer og vandværker.

- Det kan godt være svært at forsvare det her forløb over for forbrugerne. Personligt har jeg den holdning, at vi burde installere et midlertidigt filtersystem med aktivt kul, så vi kan fjerne så meget af stofferne som muligt. Men det er en dyr løsning, som indtil videre også er blevet afvist af kommunen, siger Mogens Stougaard.

Bestyrelsen har undersøgt priserne for en rensning med aktivt kulfilter, som vil beløbe sig til et sted mellem halvanden og to millioner kroner plus løbende driftsomkostninger.

Hos Nordfyns Kommune kan natur- og miljøchef Mette Højby godt forstå, hvis forbrugerne er ved at være frustrerede over situationen.

- Men et kulfilter vil kun være en midlertidig løsning. Derfor er vores indstilling også, at vandværket skal ud og finde et nyt rent kildefelt. Vi har givet dispensation efter en dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og kommunen skal også vurdere, om eventuelle løsninger harmonerer med vandværkets økonomi, og de takster forbrugerne skal betale, siger Mette Højby.

Når en kommune giver dispensation i for eksempel tre år, ligger der stadig et krav om, at problemerne skal løses hurtigst muligt. Det er ikke en tre-årig sovepude, slår Mette Højby fast.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ikke, at der trods de store overskridelser hos Nordfyns Vandværk er nogen risiko ved at drikke vandet i dispensationsperioden.