Rekordstort billetsalg: Klar til Grease-premieren torsdag aften

Bogense: Michael Juul Hagerup, der i år instruerer musicalen Grease for ungdomsskolen, er ikke det mindste i tvivl om successen på sit hidtil største projekt som instruktør. Salen summer af spænding på generalprøven dagen inden den store opsætning i Bogense Hallerne, der løber af stablen torsdag, fredag og lørdag i denne uge.

- Skuespillerne øvede til klokken ni tirsdag aften inden generalprøven, og de er bare så tændte. De giver den fuld skrue og er velforberedte. Nu glæder de sig bare til et stort publikum, siger instruktøren, der sad op til klokken to samme nat for at fikse lyset til scenen.

Michaels kæreste, Jeanette Gommesen, der blandt andet står for kulisserne og hjælper til med opsætningen, er begejstret for de unge skuespilleres gåpåmod.

- De er gået meget professionelt til værks. Det gør kun vores arbejde nemmere, siger hun, mens eleverne sidder i deres egen lounge bag scenen få minutter inden generalprøven.

Souschef på Nordfyns Ungdomsskole, Jacob Nielsen, glæder sig også til den store opsætning. Indtil videre er billetsalget på 369, og han forventer, der vil komme omtrent 550 gæster i løbet af de tre opvisningsdage. Større publikum har ungdomsskolen aldrig haft.

- Det er i år steget betragteligt, blandt andet fordi vi er blevet bedre til at markedsføre os, siger han.