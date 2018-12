Rekordsalg: Uændrede priser på byggegrunde på Nordfyn

Og med 34 solgte byggegrunde i år er et nyt højdepunkt nået. Set i det lys er det ikke overraskende, at kommunalbestyrelsen ikke har tænkt sig at pille ved prissætningen. Én gang om året skal priserne tages op til overvejelse, og på torsdagens byrådsmøde forventes det, at medlemmerne følger administrationens indstilling om at holde priserne i ro.

Nordfyn: Der var fornuft i at nedsætte priserne på byggegrunde i Nordfyns Kommune med 35-40 procent. Siden kommunalbestyrelsen tog beslutningen for fem år siden, at det kun gået én vej med antallet af solgte byggegrunde på Nordfyn:

En stor udfordring

Med til succeshistorien om den generelle høje efterspørgsmål på byggegrunde hører, at det stadig kniber gevaldigt med at få gang i salget på Fionaparken midt i Bogense. Selv om byrådet i februar valgte at sænke priserne for at få prikket hul på bylden, er der endnu ingen grunde solgt. Borgmester Morten Andersen (V) har tidligere sagt, at han vurderer, at Fionaparken er en attraktiv vare, og at det et spørgsmål om tid, før der kommer gang i salget.

For øjeblikket er der ikke udsigt til, at priserne justeres yderligere. Ifølge de kommunalretlige retningslinjer må priserne ikke være lavere end markedsprisen, som kan defineres som den højest opnåelige pris.