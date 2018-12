Rekordår satte brandfolk på prøve

Otterup: Det er nye tider i Beredskab Fyn, og det betyder blandt andet også, at de traditionsrige lokale nytårsparoler fra i år er samlet under én officiel markering i Svendborg. Det forhindrede dog ikke de lokale nordfynske brandstationer i at mødes nytårsaftensdag til deres eget uformelle arrangement for at se tilbage på et højst usædvanligt år.

- Jeg har aldrig i mine 40 år oplevet ét med så meget at lave, og vi skal helt tilbage til 1992-1993 for at finde et år, der bare kommer i nærheden. Antallet af arbejdstimer har været helt exceptionelt, fortæller Svend Aage Rasmussen, der er brandstationsleder i Otterup.

Ved udgangen af december er han og de 18 frivillige brandmænd blevet kaldt afsted hele 115 gange og det har især i løbet af sommeren været en udfordring at være brandmand i Otterup. 115 udrykninger svarer til 49 procent flere end i 2017.

- Og så har der også været nogle forholdsvis tunge opgaver imellem. Alene på de fem største brande har vi brugt 440 mandetimer og på halvanden sommermåned havde vi hele 42 udrykninger, fortæller Svend Aage Rasmussen.

Med et år som 2018 er det også blevet tydeligt, at antallet af lokale brandfolk ligger til den lave side af det forsvarlige.

En tidlig lørdag morgen i slutningen af september gik alarmen til en af årets største lokale brande, da bowlingcentret ved Otteruphallerne udbrændte i løbet af nogle højdramatiske timer. Her fik det lokale beredskab støtte fra hele området, fra Odense og fra Beredskabsstyrelsen.

- Oven i alle naturbrandene har bowlinghallen og Jem & Fix-branden været meget spektakulære og en type opgaver, som der normalt går flere år imellem at vi oplever, siger Svend Aage Rasmussen.