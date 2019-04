Reddet på målstregen: Borgerforening lever videre

Særslev: Særslev og Omegns Borgerforening, der som vi kender den i dag har kørt uafbrudt siden 1966, var tæt på at blive lagt i graven efter 53 års eksistens. Men i tirsdags, da der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i forsamlingshuset i Særslev, lykkedes det at finde de fornødne kræfter til en ny bestyrelse. Det fortæller Tom Nielsen, der som den eneste fra den gamle bestyrelse har valgt at tage en tørn mere.

- Fire nye mand meldte sig til bestyrelsen plus en suppleant, og derfor er vi nok folk til, at foreningen kører videre. Det er unge mennesker, der er blevet valgt ind, så det er rigtig positivt, men desværre ingen kvinder. Vi var en smule bekymrede, da der ikke var nogen opbakning til vores generalforsamling, men alvoren gik formentlig op for folk, og vi er selvfølgelig glade for, at foreningen ikke er blevet nedlagt.

Tre fra den gamle bestyrelse valgte at trække sig af personlige grunde, mens valgperioden sluttede for to andre. En af dem, der stoppede i bestyrelsen, var Casper Conradsen, der havde siddet som formand for bestyrelsen i cirka otte år. Son formand var han på valg til generalforsamlingen i februar, men han ønskede ikke at genopstille.