Råd slår fast: Der var stormflod på Nordfyn

Stormrådet oplyser, at der var stormflod på kyststrækning på Nordfyn. Skaderamte har derfor nu mulighed for at søge om erstatning.

Nordfyn: Stormrådet har nu afgjort, at der den 2. januar 2019 var stormflod i visse dele af landet efter stormen Alfrida, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau.

Et af de steder, hvor der ifølge Stormrådet var stormflod, var på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde - inklusive Odense Fjord.

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 3. marts 2019. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.