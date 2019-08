Prøv at skyde i Nr. Esterbølle

Nr. Esterbølle: Hvis du aldrig har fået levet din indre "Annie get your gun"-drømme ud, så er der mulighed for at prøve skydesporten på lørdag den 17. august. Det er Nr. Esterbølle Skytteforening, der inviterer indenfor til åbent hus efter et gammelt koncept.

- Vi vil prøve at arrangere korporationsskydning, hvor en øvet holdleder fra klubben og tre-fire uøvede gæster danner et hold. Vi vil gerne have nogle blandede hold med både mænd, kvinder, unge og børn, fortæller Erik Pedersen, der er tidligere mangeårig formand i foreningen.

Ifølge klubbens formand Ove Pedersen er skydesporten godt for meget andet end præcisionsevnen.

- Man lærer at lukke alle andre tanker ud og koncentrere sig om lige præcis det, man er i gang med. Det er kvinder faktisk tit bedre til end mændene og der er mange danske kvinder, der klarer sig rigtigt godt i skydesporten, fortæller han.

- Målet er også at vise, at der ikke er noget farligt eller mystisk ved at gå til skydning. Sikkerheden er i top og der er ikke noget at være nervøs for, siger Ove Pedersen.

Der er åbent hus fra klokken 10 til 15 og der er mulighed for at nyde en grillpølse og lidt at drikke undervejs i arrangementet.

Adressen er Havrekrogsvej 7, 5400 Bogense.