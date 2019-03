Privatøkonomi på skoleskemaet i fynske 8. klasser

Nordfyn: Landet over får over 700 skoleklasser i uge 11 besøg af gæsteundervisere fra en af bankerne i lokalområdet.

Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening står bag og har i fællesskab udarbejdet undervisningsmateriale til ugen. Målet er at øge de ældste elevers viden om penge og privatøkonomi - herunder sikker handel på nettet, personlige oplysninger, digital post og NemID.

- Vi glæder os meget til igen i år at bakke op om Pengeugen. Det plejer at være nogle spændende møder med de unge mennesker. Og så sker det jo på et relevant tidspunkt, hvor eleverne selv begynder at håndtere deres egne penge måske fra et fritidsjob eller konfirmation, siger Christian Hansen, filialdirektør for Danske Bank, Søndersø, i en pressemeddelelse.

Ifølge tal fra Finans Danmark er knap 50.000 unge mellem 18 og 30 år i dag registret i RKI som dårlige betalere. Et af Pengeugens mål er netop at reducere antallet af unge, der kommer i RKI og mister kontrollen over deres økonomi eller lander i gældsfælden.