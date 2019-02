Prischok på drikkevand: Regning fordobles

Nordfyns Vandværk ser frem mod en investering på mellem otte og ti millioner kroner for at skaffe rent vand.

- Vi kan jo ikke sige, at vi ikke vil have vand i hanerne, så der er ikke andet at gøre end at betale. Vi vil jo også gerne have rent vand, siger Bente Gøttsche Domino.

Familien på to voksne og to store børn har et årligt forbrug på 110 kubikmeter, og for den del, der berør selve vandforbruget, er prisen steget fra 615 kroner i kvartalet til 1250 kroner.

Det betyder at den samlede vandregning for mange forbrugeres vedkommende er fordoblet.

Prisstigningerne kommer efter, at Nordfyns Vandværk i en opgørelse fra Miljøstyrelsen viste sig at være et af landets hårdest ramte af forurening med pesticider, da indholdet i alle vandværkets fire boringer overskred kvalitetskravet med mellem 30 og 50 gange.

Nordfyn: - Vi har allerede investeret en del, og vi ved, der ligger en rigtig stor udgift i den nærmeste fremtid, så det ville nok være lidt blåøjet af os ikke at hæve prisen nu. Der er kun vandværket - og dermed forbrugerne til at betale, og jo før vi kommer i gang, jo før er vi færdige, siger Mogens Stougaard fra Nordfyns Vandværks bestyrelse.

Politikere er underrettet

- På vandværkets generalforsamling i efteråret blev der varslet en stigning fra to til to en halv krone pr. kubikmeter, men nu er prisen altså endt på syv kroner på grund af forureningssagen, fortæller Mogens Stougaard.

Vandværkets bestyrelse har fået tilsagn om et lån på otte til 10 millioner kroner, der skal afdrages over de næste otte til ti år.

Selv om prisen på drikkevandet allerede er steget fra årsskiftet, så er der ikke umiddelbart udsigt til at forbrugerne får rent vand i hanen for deres penge.

Vandværket har ansøgt Nordfyns Kommune om lov til at foretage en prøveboring ved Pugholm, men en indsigelse har indtil videre sat arbejdet i bero.

Indsigelsen kan i værste fald forhale rent vand i hanerne med mere end et år, da sagsbehandlingstiden i miljø- og fødevareklagenævnet lige nu ligger på 11,8 måneder.

- Det handler om en landmand, der gerne vil være sikker på, hvordan han er stillet i forhold til at blive kompenseret, når de boringsnære områder fremover skal friholdes for sprøjtning. Der kom to indsigelser i høringsfasen, og den ene blev afvist. Men lige nu kan vi kun vente på svar på den sidste, siger Mogens Stougaard.

Hos Nordfyns Kommunes natur- og miljøafdeling er miljøsagsbehandler Janna Nicolaisen da også i tvivl om, hvorvidt vandværket kan nå at opfylde kravet om rent vand indenfor kommunens tidsfrist i juni.

- Vi har mulighed for at forlænge fristen én gang mere, og vi har netop orienteret politikerne om, at vi nok bliver nødt til at gøre det. Jeg har prøvet at trykke på de knapper, man kan, for at få en hurtig afgørelse fra miljø- og fødevareklagenævnet, men det er svært at få et svar. Det er vi godt frustrerede over, fortæller Janna Nicolaisen.

Kommunerne har mulighed for at give vandværkerne dispensation for kvalitetskravet i maksimalt tre år, derefter skal en eventuelt yderligere dispensation behandles i EU.