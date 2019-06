Et samarbejde mellem DBU, DBU Fyn og de fynske kommuner Nyborg, Kerteminde, Middelfart og Nordfyns kommuner har sikret, at U17-drengenes årlige Open Nordic-turnering skal spilles på Fyn.

Fyn: Når Danmarks U17-drengelandshold i fodbold i starten af august skal forsvare de rød-hvide farver i den prestigefyldte Open Nordic-turnering, bliver det på fem forskellige stadions på Fyn. Turneringen er faldet på plads takket være et samarbejde mellem DBU, DBU Fyn samt de fire fynske kommuner Nyborg, Kerteminde, Nordfyn og Middelfart.

Boost for hele øen

Nordfyns Kommunes borgmester, Morten Andersen (V) lægger vægt på, at turneringen kan give et boost til de mange unge fodboldspillere på Fyn og til idrætskulturen på hele øen.

Ungdomslandsholdsspiller Gustav Grubbe Madsen er opvokset på Fyn og spiller til dagligt for OB. Derfor er det ekstra specielt for ham, at hjemmebanen ligger, hvor den gør.

- Det er helt vildt fedt at skulle spille for Danmark på hjemmebane og så endda på Fyn. Der vil komme en masse familie og venner og se os spille, hvilket er fantastisk. Jeg glæder mig, siger den 16-årige forsvarsspiller i en pressemeddelelse.