Premiere på revy i Søndersø: Udsolgt på under en halv time

Valgflæsk med persillesjov er titlen på årets revy i Søndersø, som blev skudt i gang fredag med et storgrinende publikum. Folketingsvalget var i høj grad omdrejningspunktet.

- Hvorfor fanden i helvede fortalte alle de kloge homopissemyrelebber ikke en vis lokal sprogekvibril... sprogeksekvi... sprogsekvens... en der snakker sproget perfekt for satan i helvede, at stillingen var slået op, lød det på klingende nordfynsk fra smadrekonen, som vendte begge langfingre ud mod publikum.

Selvom revyen bød på meget aktuelle numre, var der også et gensyn med smadremandens søster fra Søndersø, der i den grad var rasende på publikum og politikere men mest på sprognævnet og dets nye direktør.

- Det var så fedt. Det var et godt publikum, som virkelig fangede vores jokes, lød det fra hende efter showet.

- Premieren blev hurtigere udsolgt, end den plejer. Indtil videre har vi næsten fire helt udsolgte forestillinger. Det er jo fantastisk, at man kan gøre det sådan, at der er udsolgt til premieren allerede efter 25 minutter.

Smadremandens søster bor i Søndersø og har ligesom sin bror ikke meget til overs for publikum. Foto: Jonas Andersen

Mændende fra Veflinge er ikke helt glade for, at skulle tabe et helt ton. Foto: Jonas Andersen