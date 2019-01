Populært torvemarked risikerer at lukke: - Rigtig skidt for handelslivet

Der skal nyt blod i bestyrelsen i Otterup Markedsforening forud for ekstraordinær generalforsamling i marts - ellers risikerer torvemarkedet i Otterup at lukke.

Otterup: Otterup Markedsforening, der står bag det populære torvemarked i Otterup, har brug for yngre og friske kræfter i bestyrelsen forud for en ekstraordinær generalforsamling i marts. Ellers risikerer foreningen at blive nedlagt, og dermed vil drivkræfterne bag torvemarkedet også forsvinde. Det fortæller Stig Thomsen, næstformand i Otterup Markedsforening. - Der er ingen fra den nuværende bestyrelse, som ikke synes godt om arbejdet i foreningen. Men de syv medlemmer i bestyrelsen har en gennemsnitsalder på 66,5 år, og nogle har det ikke så godt helbredsmæssigt og andre et øget arbejdspres. Det er derfor vigtigt at tilføre foreningen yngre og friske kræfter til bestyrelsen, og det kan ske den 26. marts, fortæller han og tilføjer: - Vores formand, Børge Nielsen, der har været med stort set alle år, døjer med rigtig dårlig ryg og har rigtig svært ved at bevæge sig. Jeg har været næstformand i fem år og har stort set været på Torvet hver eneste lørdag i maj, juni og juli, og det begrænser mig lidt. Ved den seneste ordinære generalforsamling den 15. januar kunne bestyrelsen i Otterup Markedsforening se tilbage på et år, hvor det gik helt fantastisk for torvemarkedet i Otterup. I forbindelse med foreningens 20-års jubilæum havde torvemarkedet det hidtil bedste kræmmerår, som det gode sommervejr formentlig har en stor andel i. Jubilæet blev også fejret med et gilde med over 150 tilmeldte. - Det har på mange måder været en rigtig god sommer for torvemarkedet, men nu skal vi have nye frivillige ind til at drive markedet videre, siger Stig Thomsen.

Kunstner Finn Frederiksen med 20 års jubilæumsplakaten og en lykønskning fra Børge Nielsen, formand for Otterup Markedsforening. Foreningen bag torvemarkedet i Otterup har brug for nye kræfter i bestyrelsen forud for en ekstraordinær generalforsamling i marts. Arkivfoto: Liv Østerstrand Rasmussen

Skidt for byen John Andersen, næstformand i Otterup Handelsforening, hvor de fleste af Otterup og omegns butikker er medlem, siger, at det vil være et markant tab for byen, hvis torvemarkedet skulle forsvinde fra bybilledet i de tre måneder i løbet af sommeren. - Det vil være rigtig skidt for handelslivet i Otterup. Torvemarkedet trækker folk til Otterup og ind i vores butikker, og det giver en ekstra omsætning, siger John Andersen. Næstformanden i handelsforeningen oplyser, at han har fået et mundtligt tilsagn om, at der også vil være en markedsforening i 2019, selvom der ikke findes yngre og friske kræfter til bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. - De har mundtlig lovet mig, at der også er en forening i 2019. Jeg håber dog på, at der allerede kan komme nogle nye yngre kræfter ind i marts, så vi ikke kommer til at udskyde problemet, siger John Andersen.

Ikke stort arbejde Ifølge Stig Thomsen er det ikke noget stort arbejde at være en del af bestyrelsen. - Jeg har siddet i 20 til 30 bestyrelser, og det er den nemmeste og hyggeligste, jeg har siddet i. Vi holder fire bestyrelsesmøder på et år, så det er jo ikke ret meget, påpeger han. I markedsforeningen har de tidligere haft en regel om, at der skulle udpeges en markedsansvarlig til hver markedsdag, mens de andre bestyrelsesmedlemmer kunne holde fri og blive hjemme. Men den regel gælder ikke længere, og det er derfor ofte endt med, at de fleste af bestyrelsesmedlemmerne har været med til alle markedsdage - ligesom Stig Thomsen. - Jeg vil derfor opfordre en ny bestyrelse til at udpege en markedsansvarlig og så lade de andre fra bestyrelsen holde fri. Hvis den markedsansvarlige har to personer med, så er det rigeligt. Formålet med vagten er at hjælpe kræmmerne på plads om morgenen, holde overblik over torvet samt at sælge vores lodder til 20 kroner, hvor folk kan vinde fine præmier, som vi har købt af vores lokale butikker eller har fået doneret af vores lokale butikker. Pengene fra salget går til markedsforeningen, oplyser Stig Thomsen. I løbet af en lørdag kommer cirka 400 til 500 gæster forbi torvemarkedet i Otterup. Markedet er åbent fra klokken 9 til 14, og så fortsætter musikken frem til klokken 15.