Polske tyve i baghaven: Finn gik til angreb i bar mave

- Der hvor bilen holder, er jeg godt klar over, at de ikke er ude på at spørge om vej eller i færd med at vende. De holder 10-15 meter inde midt på græsplænen, som om de forsøger at gemme bilen, fortæller Finn Bagger, der er gået ud kun iført morgenkåben.

- Jeg siger til Finn, at nu får han gæster. Vi sidder i vores morgenkåber, men Finn går lige ud for at tjekke, hvem det er, fortæller Jeannette Bagger.

Jeanette og Finn Bagger er netop kommet hjem efter et par dage på juletur til Tyskland med nogle venner. De har sat sig til rette for at slappe af med aftensmaden foran 19-nyhederne søndag aften, da en bil kører forbi på markvejen uden for deres vinduer.

Lunde: - Jeg ved godt, at vi ikke må begå selvtægt, men jeg var bare så vred - og jeg syntes, de skulle have en røvfuld, siger Finn Bagger efter en voldsom oplevelse søndag aften.

- Vi bor jo alene hernede - uden nogen naboer, og efter de tidligere indbrud har vi da frygtet, at vi også kunne blive udsat for et hjemmerøveri.

Jeanette Bagger er løbet ud på markvejen og taler med politiet i sin mobiltelefon, mens Finn kæmper for at stoppe bilen.

- Jeg tænker godt nok, at hvis de står ud alle tre, så får jeg sgu en røvfuld. Men jeg vil bare have fat i én af dem, fortæller han.

Der sidder to personer foran i bilen og en på bagsædet. Finn åbner bagdøren og vil have fat i den unge mand, der rykker sig helt over i den anden side af sædet, og selvom Finn Bagger ikke forstår ordene, er han ikke i tvivl om at manden råber kør, kør.

I bar mave løber han efter bilen, som pludselig begynder at bakke rundt på græsplænen med fuld fart for at vende.

Da Finn Bagger løber hen mod bilen kan han høre de tre personer råbe sammen på et fremmed sprog, som han mener er polsk. Audiens nummerplader har i hvert fald EU-mærket PL, når han at registrere.

- Det er et røveri, nu sker det, når Jeanette lige at høre sin mand råbe.

Han løber ind og trækker hurtigt i et par træningsbukser, mens han råber til sin kone, at hun skal ringe til politiet.

Tæt på at blive ramt

Den mørke Audi bakker under et æbletræ og pløjer med hjulspind over plænen mod markvejen, hvor den er kommet fra. Her må Jeanette - stadig med politiet i øret - kaste sig ind til siden, da bilen ræser direkte mod hende.

Fra deres indkørsel kan parret følge bilen suse ned ad Mosegyden, hvor den i lyskurven drejer til venstre ad Slettensvej mod Otterup.

I de sidste otte år har parret haft indbrud tre gange, og de er ikke i tvivl om, hvad der var formålet med at bilen kørte helt om bag huset.

- De har sikkert opdaget, at der ikke havde været nogen hjemme fredag og lørdag, men da det skete, var der lys i alle vinduer, og vi sad derinde og kunne se dem. Vi bor jo alene hernede - uden nogen naboer, og efter de tidligere indbrud har vi da frygtet, at vi også kunne blive udsat for et hjemmerøveri, fortæller Finn Bagger.

Han er næsten helt sikker på, at den polsk indregistrerede bil var en sort eller meget mørkeblå Audi stationcar.

- Nummerpladen havde de polske kendingsbogstaver PL, og den startede med bogstaverne VOL, fortæller han.

Efter oplevelsen ringede Finn Bagger til nogle kammerater, og de kørte rundt i området i et par timer for at se om de kunne finde bilen.

Hvad han ville have stillet op, hvis det var lykkedes for ham at finde bilen, er han ikke sikker på.

- Jeg er så vred over, at man ikke kan have sine ting og sit hjem i fred, så jeg tror, det måske ville være dem, der havde brug for hjælp bagefter, mener han.

Parret har ikke fået sovet så mange timer siden oplevelsen, og allerede mandag eftermiddag var Finn Bagger ude og købe videoovervågning.

- Nu kommer der kameraer op. Jeg er egentlig ikke så bange for, at de skal komme, når vi er hjemme. Dem skal vi nok klare. Det er mere tanken om, at nogen kommer og roder vores hus igennem igen, når vi er ude og handle eller sådan noget, siger Jeannette Bagger.