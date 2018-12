Politikere til nytårskur i demenscafé

Søndersø: De frivillige arrangører lover at trække i det pæne tøj, når Alzheimerforeningen og Nordfyns Kommune inviterer til nytårskur for mennesker med demens og deres familie og venner.

Nytårskuren holdes mandag den 14. januar klokken 14.30 i Caféen på Vesterbo i Søndersø, og gæster ved denne festlige udgave af demenscaféen bliver borgmester Morten Andersen og formand for Social og Sundhedsudvalget Mogens Christensen.

De to Venstre-politikere har lovet at fortælle om, hvad 2019 ventes at byde på i Nordfyns Kommune - formentlig især på områder der vedrører demente og deres pårørende.

Også arrangørerne af demenscaféerne vil, som det hører sig til ved nytårstid, både se tilbage på det gamle år og fremad på det nye.

Og uden at røbe for meget kan vi afsløre, at også 2019 vil byde på demenscafé på Vesterbo den anden mandag i hver måned undtagen juli. Hver gang med en gæst eller anden form for underholdning.

Tilmelding til nytårskuren skal ske senest fredag den 11. januar på telefon 21583411 eller 21599299. Eller på mail birthe@oexenberg.dk eller daa@nordfynskommune.dk.