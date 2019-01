Politikere om Seniorhuset: Ja, huset er slidt

Otterup: Vi er enige med jer i, at Seniorhuset i Søndergade 4 er nedslidt og utidssvarende. Men vi har ingen penge eller et andet hus til jer lige nu.

Det er i grove træk essensen i det svar, som politikere i Social- og Sundhedsudvalget har sendt til brugerrådet ved Seniorhuset i Otterup. Brugerrådet har i et brev til udvalget opremset en række områder, hvor det gamle hus i Søndergade trænger til stor og dyr vedligeholdelse, og derfor er konklusionen i Brugerrådets brev, at det vil være mere hensigtsmæssigt at finde en mere tidssvarende bygning til Seniorhuset.

Den konklusion er politikerne sådan set enige i.

- Derfor skal vi heller ikke nu og her bruge de 300.000 kroner, der er afsat til et nyt køkken i Seniorhuset. Så har vi da de penge at arbejde med, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Mogens Christensen (V).

- Men derudover må det være op til de næste budgetforhandlinger til efteråret. Så nu opfordrer vi brugerrådet til selv at komme med forslag, hvis de finder noget, de mener, kan bruges. Vi er modtagelige, hvis de har en god idé, det er jo ikke altid politikerne, der opfinder alle de gode ideer, siger udvalgsformanden.