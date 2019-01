24 gamer pc'er - og et tilsvarende antal tastaturer, mus og headset - er blevet stjålet fra skole i Særslev. Et tyveri til omkring 300.000 kroner, oplyser skoleleder.

Særslev: Særslev-Hårslev-Skolen afdeling Særslev har i weekenden fået stjålet gamer-udstyr for omkring 300.000 kroner. 24 gamer-pc'er - og et tilsvarende antal tastaturer, mus og headset - er blevet stjålet fra et aflåst lokale på 2. sal i skolens hovedbygning.

- Det er simpelthen så mange penge. Men det værste er, at de har stjålet fra vores børn, som er meget glade for at bruge udstyret. Vores 7., 8. og 9. klasser kan vælge e-sport som et valgfag. De har undervisning to timer om ugen, og det er blevet et voldsom populært valgfag, fortæller skoleleder Sara Johansen.

Tyveriet er formentlig sket natten til mandag. Skolen har kigget deres videoovervågning igennem, og de billeder viser, at en bil kører ind på skolens areal - og forsvinder igen en halv time senere. Desværre er billederne i så dårlig kvalitet, at det ikke er muligt at se bilens nummerplade, samt hvilken bil der er tale om.

- Det ser ud, som om at de har sat vores videoovervågning ud af funktion. Men vi har sendt optagelserne videre til politiet, så må vi se, om de måske kan bruge det til noget, fortæller Sara Johansen og tilføjer:

- Der kan ikke være tale om drengestreger. Tyveriet ser ud til at være foregået på en meget velorganiseret måde.

Fyns Politi har også været på skolen og er i gang med at efterforske sagen. Men ligesom skolen vil ordensmagten også meget gerne høre fra folk, der på en eller anden måde har kendskab til tyveriet. Det kan som altid ske ved at ringe 114.

Særslev-Hårslev-Skolen afdeling Særslev har sendt billeder af det stjålne gamer-udstyr til avisen, som du kan se øverst i denne artikel.