Pip fra papegøjeland: Har ikke tabt sutten

For et år siden var Cherwoods Fuglehus ramt af en dødelig sygdom. Nu efterlyser ejeren sutter til de raske og legesyge papegøjer.

Kom med sutterne

Papegøjer går naturligvis ikke med sut, men det er et meget legesygt og nysgerrigt dyr, som elsker at undersøge ting med næbbet og imitere lyde.

Gitte Jensen er vant til at få donationer til papegøjerne i form af nødder og legetøj. Ligesom børn kan hænge deres sutter i Odense på et suttetræ, kan de på Nordfyn vælge at aflevere dem til papegøjerne. Og hvis man har lyst til blot at besøge papegøjerne, kan det ske efter aftale.

Gitte Jensen kan kontaktes ved besked til Cherwoods Fuglehus på Facebook.