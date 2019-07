Pikante billeder trækker: Ahlberg og Tintin sælger billetter

Otterup: Tegneseriefiguren Tintin i selskab med mere eller mindre afklædte kvinder er en populær herre, der kan trække publikum fra nær og fjern til Geværfabrikken i Otterup.

Ved udgangen af uge 29 (21. juli) havde flere end 3500 købt billet for at komme ind at se kunstneren Ole Ahlbergs retrospektive udstilling, der åbnede for de første betalende gæster den 17. maj.

Og eftersom udstillingen fortsætter frem til den 18. august, er det besøgstal særdeles tilfredsstillende for arrangørerne, Nordfyns Erhverv og Turisme og Galerie Wolfsen i Aalborg, der havde en vidtspændende målsætning på mellem 2000 og 4000 gæster. Med fire uger tilbage skal meget gå galt, hvis ikke den øvre ende af målet nås. Og mere til.

- Vi har selv været spændt på, om sommerferie og indendørs udstilling hænger sammen, men det gør det, konstaterer direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen.

I uge 29 var der således et gennemsnitlig besøgstal på flere end 100 med 150 søndagsgæster som højdepunktet.

Udstillingsgæsterne oplyser deres postnummer, og derfor kan det også konstateres, at mellem en tredjedel og en fjerdedel ikke bor på Fyn.

Ole Ahlbergs mange værker kan som nævnt ses i Geværfabrikken frem til og med den 18. august.