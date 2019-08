Pias halvmaraton nummer 100: - For mig handler det ikke om at løbe stærkt

Veflinge: Når Pia Holst på søndag løber over målstregen til Veflingeløbet, kan den motionsglade kvinde fejre, at hun har gennemført sit halvmaraton nummer 100. Det svarer i alt til lidt over 2100 kilometer. Det er cirka afstanden i fugleflugt fra Veflinge til Madrid, Spaniens hovedstad.

For mange lyder det sikkert som en hård, fysisk anstrengelse for kroppen, men Pia Holst understreger, at hun ikke presser og overbelaster sin krop.

- For mig handler det ikke om at løbe stærkt - det handler blot om at gennemføre og hygge sig undervejs sammen med andre løbere. I 2012 løb jeg mit første halvmaraton til Lillebælt Halvmarathon, og de første par år blev det til et par stykker hvert år. I 2016 gik jeg lidt amok og kom op på cirka 25 halvmaraton om året, og det antal har jeg ligget på hvert år siden, fortæller Pia Holst.

Pia Holst hjælper selv til med at afvikle Veflingeløbet, der i år løber af stablen for 29. gang. Hun fortæller, at løbet i år udvides med nye ruter.

- Der har altid kun været en syv kilometer rute, men i år er det muligt at løbe 14 og 21. Og som noget andet nyt er der også en gårute på syv kilometer, da det jo ikke er alle, der synes, det er sjovt at løbe, siger hun.