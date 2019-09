Pia har klasselokale hjemme i stuen

- Fra forsøgsordningen har vi oplevet, at tre fjerdedele vælger at komme til undervisningen på skolen, hvis de har mulighed for det. Men kursisterne udtrykker samtidig stor tilfredshed med de fleksible muligheder, som SIM-ordningen giver for at deltage i undervisningen hjemmefra. Med dette tilbud prøver vi optimalt at udnytte de muligheder, som IT giver.

Otterup: De fleste af os kender til de undskyldninger - eller måske helt legale grunde - der kan være til ikke at komme ud ad døren og afsted på arbejde eller i skole. Men nu er der snart ingen undskyldninger tilbage for at skippe undervisningen på HF & VUC Fyn.

Hvad er SIM? SIM-undervisning er et nyt tiltag på HF & VUC FYN, som tilbyder, at man selv kan vælge, om man vil møde op til den almindelige undervisning i klasselokalet eller om man vil følge undervisningen online hjemmefra. Som en tredje mulighed kan den faglige læring fra undervisningen også "samles op" gennem små videoer, som lærerne løbende producerer, og som kursisterne har fri adgang til. Det vil sige, at hvis man en dag ikke har mulighed for at deltage i en undervisningstime hverken på skolen eller online, så kan man indhente undervisningen senere gennem de uploadede videoer. SIM-undervisning står for SIMultan - fordi du kan deltage, uanset hvor du befinder sig. Hvordan fungerer det? I lokalet, hvor undervisningen foregår, er der et kamera og en mikrofon, som gør, at undervisningen streames live. Kameraet filmer lærerens undervisning ved tavlen, og kursisterne kan følge med i undervisningen, stille spørgsmål til læreren og svare på lærerens spørgsmål - uanset hvor de sidder. Kun i enkelte fag indgår der undervisningstimer, som kræver, at man møder fysisk op. Det kan for eksempel være fag som biologi eller fysik, hvor der ind imellem laves eksperimentelle forsøg. Udstyret til SIM-undervisningen er enkelt og kræver ikke store tekniske investeringer. Hvem kan bruge det? SIM-undervisning tilbydes fra dette skoleår på HF og VUC i byerne Glamsbjerg, Nyborg, Søndersø, Svendborg, Middelfart og Faaborg, og alle elever kan frit vælge, om de vil deltage i undervisningen i klasselokalet eller følge den online. Man binder sig ikke til hverken den ene eller anden type undervisning, og man kan derfor fra dag til dag vælge, hvordan man vil følge undervisningen.

Trygge rammer

Pia Kaiser er 46 år, ordblind og mor til seks børn, der også alle er ordblinde. Da hun sidste sommer valgte at begynde på HF, gik hun mere og mere over til at følge SIM-undervisningen - særligt efter at hun for anden gang blev ramt af stress og havde brug for at være hjemme i trygge rammer.

- Der kunne jeg mærke, at det nogle gange blev lidt svært at komme ud ad døren, og så er det jo skide fedt, at selvom man har en dårlig dag, så går man bare ind og tænder computeren. Så er man der stadigvæk og går ikke glip af noget, fordi man ikke møder fysisk op på skolen.

Det sker alligevel cirka en gang om ugen, at Pia Kaiser vælger at møde op på skolen for at følge undervisningen der, men uanset, hvor hun den enkelte dag vælger at tage imod læring, så er morgenritualet det samme.

- Jeg står op om morgenen og gør mig klar, præcis lige som hvis jeg skulle over på skolen, for ellers så bliver det lidt lallet, hvis man bare bliver liggende inde i sengen og tænder for skærmen i nattøj. Så kommer man ikke i gang på samme måde. Det er i hvert fald min erfaring.