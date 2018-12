Et hektisk arbejdsliv og små børn, der vågnede mange gange hver nat, skubbede Pernille Neess Blix ud over kanten. Hun endte i en årelang sygemelding og er den dag i dag stadig mærket af de opslidende år uden nok søvn. Hun råder andre i samme situation til at tage deres nattesøvn alvorligt, før det er for sent.