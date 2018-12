Per Nielsen i Bogense Kirke

Bogense: Det er ikke basunengle, men derimod juletoner fra den kendte trompetist Per Nielsen, der vil lyde i Bogense Kirke onsdag den 12. december.

Det er ikke første gang, Per Nielsen står for årets store julekoncert i Bogense, og nu bliver der altså mulighed for et gensyn.

Per Nielsen har solgt mere end 400.000 eksemplarer af hans 18 cd'er - ikke mindst sidste års store dobbelte jule cd "My christmas collection". Koncerten i Bogense Kirke starter klokken 19.30 og billetter kan købes på billetnet.dk