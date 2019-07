Papirklip af den fineste slags: Sonia Brandes udstiller på Rosenfestivalen

Bogense: Odin, Thor, Freja og de andre nordiske guder kommer til at sætte deres præg på sommerens Rosenfestival med temaet nordisk mytologi. Og de gamle guder vil ikke kun dukke frem i rosendekorationer, men også i de fineste papirklip.

For arrangørerne har inviteret kunstneren Sonia Brandes til at udstille i multisalen på Bogense Skole.

Sonia Brandes, der bor på Langeland, er i den absolutte topklasse, når det gælder papirklip, og hun bruger blandt andet de nordiske guder som motiv.

Interessen for papirklip stammer helt tilbage fra dengang, Sonia som lille pige på Ærø klippede gækkebreve.

- Gækkebrevene satte mig i gang med at udøve den folkekunst, som papirklipperiet er, og teknikken havde jeg en sådan kærlighed til, at da jeg senere skulle blive udøvende billedkunstner, blev papirklippet min udtryksform, skriver hun på sin hjemmeside.

Det er andet år, at Rosenfestivalen har en kunstudstilling i buketten af tilbud til de mange gæster, der sædvanligvis finder vej til Bogense den første weekend i august.

Sidste år udstillede maleren Hans Voigt Steffensen i salen på Bogense Skole. Han var valgt, fordi han blandt andet er kendt for dansebilleder, der passede ind i temaet Vild med Dans.

- Vi synes, en kunstudstilling passer godt sammen med Rosenfestivalens øvrige tilbud for at have så mange oplevelser som muligt til gæsterne, og multisalen på skolen er helt fantastisk til en kunstudstilling, siger festivalens leder Jette Kærgaard.

Udstillingen af Sonia Brandes' papirklip kan ses under hele Rosenfestivalen lørdag den 3. og søndag den 4. august.

Der er fernisering på udstillingen fredag den 2. august om aftenen.