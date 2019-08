Pæn interesse for ny uddannelse på Nordfyn: Hjælper sårbare unge mennesker videre

Søndersø/Otterup: I august har Nordfyn fået en ny uddannelse for unge under 25 år, der har afsluttet 9. klasse, men ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Den nye uddannelse hedder FGU (Forberedende Grunduddannelse) og erstatter produktionsskoler, almene fag på VUC for unge under 25 år, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen.

FGU-uddannelsen kan tages i hele landet, og på Nordfyn findes der to afdelinger. I Søndersø på Odensevej 55 og i Otterup på Ørkebyvej 11, hvor der på begge adresser tidligere har været produktionshøjskoler.

FGU Nordfyn er der lige nu indskrevet 204 elever i Søndersø og i Otterup. Mange af eleverne kommer faktisk fra Odense.

- Nogle af de sårbare unge, vi har hos os, prioriterer et lille sted som vores i forhold til FGU-institutionen Elsesminde i Odense, der er et stort sted. Ret hurtigt lærer alle hinanden at kende hos os, og det giver en større tryghed, fortæller Nina Ørum Munk, faglærer for Omsorg og Sundhed på FGU FYN Søndersø.

Er du under 25 år, uden fuldtidsjob, uden en ungdomsuddannelse, mangler fag eller bestemte karakterer for at komme videre i uddannelse eller er i tvivl om din fremtid, så er en FGU-uddannelse formentlig et godt match, oplyser Nina Ørum Munk.

- Uddannelsen appellerer til de unge, der har brug for en anden vej til uddannelse eller job, siger hun.