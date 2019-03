Påskemarkedet i Otterup udvider: Et mindre messecenter skal lokke flere til

Otterup: Skærtorsdag den 18. april vil man som sædvanlig kunne boltre sig mellem masser af boder ved det traditionsrige påskemarked i Otterup Hallen. Som noget nyt vil der i år ikke kun være de almindelige boder.

Påskemarkedet udvides, så der også bliver et mindre messecenter med større stande og udstillere af forskellige ting.

Det lille messecenter vil byde på have- og parkmaskiner fra Maskincenter Odense og Bladstrup Smedie, cykler fra EC Cykler i Otterup - samt et blomstermarked fra Meny i Otterup.

I Otterup Idrætscenter er der kommet en ny foyer, og med den udvidelse så arrangørerne, Otterup Håndboldklubs Venner, sit snit til at udvide.

- Der er kommet mere plads, og det vil vi gerne udnytte lidt. Så er det også for at udvikle påskemarkedet, så der bliver noget mere at se på. Vi holder jo fast i det gamle traditionsrige påskemarked inde i hallen, og der vil stadig være stande ude foran med frisk fisk og fynsk rygeost, siger formand for OHK's venner Danni Kastberg.