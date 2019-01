Bogense: Vinterjakkerne kan blive et must, hvis man i løbet af weekenden gæster VM i cyklecross. Vejrstationerne DMI og yr.no lover begge mellem 0-2 celsiusgrader begge weekenddage under VM, og samtidig vil der blæse en let til jævn vind fra nordlig retning begge dage.

Lørdag bliver helt grå og overskyet med en chance for lidt slud-nedbør midt på dagen, hvis man skal tro de to vejrsider. Men søndag får VM-gæsterne høj sol ved middags- og eftermiddagstid. /mihje