P-plads fyldt med vand: Kommunen slog igen hul i mole

Bogense: Klokken 00:15 onsdag nat troppede Vej og Park i Nordfyns Kommune op med tre mand ved rundkørslen på Østre Havnevej i Bogense.

På det tidspunkt væltede vandet indover molekanten på Østre Mole, og p-pladsen mellem Bogense Ro- og Kajakklub og Kyst Camping Bogense var fyldt med vand - og dele af campingpladsens grønne arealer var også fyldt med vand. Der var dermed udsigter til potentielle oversvømmelser af Kyst Camping Bogenses bygninger, men det fik kommunens folk igen sat en stopper for ved at slå hul i molen og samtidig lægge sandsække på vandbanen i en hesteskoform, så vandet blev fanget og ledt over mod hullet i molen og ud i havet igen.

- Der kom efter hesteskoens etablering og hullet i molen ikke mere vand på Kyst Camping Bogenses arealer, og vi fik altså igen ingen skader, konstaterer Heidi Seide Jacobsen, ejer af Kyst Camping Bogense.

Klokken syv onsdag morgen havde havet igen trukket sig tilbage. Campingpladsen, der tidligere er blevet ramt af voldsomme oversvømmelser i 2009,2012 og 2015, kan dermed også denne gang ånde lettet op.

Kyst Camping Bogense slap ligeledes for oversvømmelser i forbindelse med stormfloden for en uge siden, onsdag d. 2. januar, hvor vandstanden var 1,6 meter over dagligt niveau. Også denne gang slog Vej og Park i Nordfyns Kommune hul i molen og lavede hesteskoen på vejbanen - det var i øvrigt første gang, at denne løsning blev anvendt i forbindelse med høje vandstande i Bogense, fortæller Heidi Seide Jacobsen.