Overvejer eftersøgning med drone: Håbet svinder for schæferhvalp

På tirsdag har fire måneder gammel schæferhvalp været forsvundet i tre uger. Dyrlæge Mette Nielsen tør ikke gisne om hundens skæbne, men fastslår på det generelle plan, at det bliver sværere dag for dag at overleve.

- Årstiden er selvfølgelig den rette, hvis den skal have en chance for at overleve i naturen, men det kræver, at den har regelmæssig adgang til vand. Uden vand går det ikke. Så vil den efter to-tre dage være så svækket, at den vil ende med bare at lægge sig ned, siger Mette Nielsen.

Dyrlæge Mette Nielsen, AniCura Odense Dyrehospital, kan af gode grunde ikke vide, hvad der er sket med den fire måneder gamle schæferhvalp fra Skovby, som natten mellem den 26. og 27. august stak af fra sin nye ejer den første nat og ikke er set siden. Men generelt betragtet hersker der desværre ingen tvivl om, at håbet om at finde hvalpen i live svinder.

Nordfyn: - Hundehvalpe er ligesom babyer. De kan ikke det samme, som voksne kan. Og de har ikke opbygget energireserver og skal ret ofte have noget at spise.

Vand er afgørende

Har hvalpen adgang til vand, vil den kunne holde sig på benene i længere tid. Mad er selvfølgelig også på sigt en afgørende faktor, og her anfører Mette Nielsen, at hunde generelt vil have nemmere ved at finde føde i byerne sammenlignet med ude på landet. Her skal de mange mennesker, som leder efter hvalpen, sætte deres lid til, at den foruden vand har fundet et sted med adgang til dyrefoder, oplagt i nærheden af en gård.

- Så vil den godt kunne klare sig noget tid, siger Mette Nielsen og afviser, at hvalpen er i stand til at sætte kursen mod Thy, hvor den stammer fra.

En facebookgruppe med bekymrede dyreelskere er oprettet. Schæferhvalpen fra Skovby hedder den. Heraf fremgår det, at gruppens 78 medlemmer endnu lever i håbet. Blandt de tiltag, som overvejes, er opsætning af en varmesøgende drone. Hvalpens mor har været hentet ned fra Thy for at se, om hun kunne få færten af den. Det lykkedes desværre ikke. Ligesom mange eftersøgninger i terrænet er endt uden resultat.

På tirsdag er det tre uger siden, at schæferhvalpen forsvandt.

Ser man hundehvalpen, må man gerne tage kontakt til Maria Nielsen på telefon 81 71 16 39. Hun har flere års frivillig erfaring med at hjælpe til i forbindelse med efterlysning af hunde.