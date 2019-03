Overskud på Nordfyn: Plus på 6,7 millioner i 2018

Alle partier i kommunalbestyrelsen havde rosende ord til et regnskab, der endte med et overskud på 6,7 millioner. Men den kommunale økonomi vil fortsat blive udfordret, så alle er også enige om, at økonomien skal følges tæt.

Nordfyn: Mens andre kommuner på Fyn slås med at finde besparelser for at få de økonomiske ender til at nå sammen, kan Nordfyns Kommune glæde sig over, at regnskabet for 2018 endte med et overskud på 6,7 millioner kroner.

Et resultat, som borgmester Morten Andersen (V) i sin fremlæggelse på kommunalbestyrelsesmødet torsdag kaldte tilfredsstillende, og som gruppeformændene for alle partier også var rørende enige om at rose.

Der er dog langt op til overskuddet i 2017, der nåede helt op på 65,5 millioner mod et underskud i 2016 på 2,3 millioner.

At 2018-regnskabet ender med et overskud af den størrelse, kan i høj grad tilskrives, at kommunen har fået en større andel end forventet af provenuet for salget af energiselskabet NGF Nature Energy.

Men 2018 var også et år, hvor der har været god brug for de 21 millioner kroner, der var afsat til budgetreserve, for da kalenderen skiftede til 2019, var der kun 1,2 millioner tilbage i reservepuljen.

Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 68,4 millioner, hvilket er 30 millioner mindre end budgetteret. Det skyldes blandt andet, at kommunen har haft større udgifter end forventet til, at nordfynboer er blevet behandlet på hospitalet.

- Vores samlede budget til drifts- og anlægsudgifter er på knap 1,9 milliarder kroner, og selv om vi er meget omhyggelige med vores økonomistyring, så skal jeg være ærlig og sige, at 2018 har budt på overraskelser. Vi har været udfordret af de øgede udgifter til borgerindlæggelser på sygehus, men også af indsatserne for borgere med særlige, specialiserede behov, sagde borgmesteren blandt andet.