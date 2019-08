Over 1300 tilmeldte til Super Brugs Cup

For 27. gang har Søndersø Boldklub fornøjelsen af at kunne invitere til Super Brugs Cup for ungdomshold den 9.- 10.- 11.- august 2019.

Her skal omkring 1300 til 1400 fodboldtossede børn dyste mod hinanden på tværs af 110 hold fra U10 til U17. Søndersø Boldklub fortæller, at der også kommer omkring 200 campister bestående forældre og andre knyttet til klubberne.

Lørdag den 10. august kl. 19.00 til 21.00 afholdes grillaften. Her vil der være grillkød og pølser med flutes og salat, samt fadøl og vand. Grillbilletter kan købes på stævnekontoret senest lørdag kl. 12.00.

Der er sodavandsdiskotek i teltet lørdag aften for alle deltagere. Det slutter kl. 23.30.

Super Brugs Cup 2019 er et opstartstævne, hvor der lægges vægt på, at de deltagende hold møder hold på samme niveau. Samtlige deltagende hold får ved ankomst udleveret t-shirts til alle deres spillere. Ved Søndersø Super Brugs Cup er det sociale mellem deltagere, forældre og ledere i centrum, hånd i hånd med det sportslige. Alt er samlet på samme sted, skoler, baner, spisefaciliteter og camping mm.