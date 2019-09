Otterup trak OB i pokalturneringen

Otterup: Som bekendt siges det, at i pokalturneringer kan alt ske. Ældre læsere vil eksempelvis huske, hvordan Skagen i 1987 sendte Brøndby ud i mørket i netop den turnering.

Og med torsdagens lodtrækning til tredje runde af pokalturneringen, skal der vist et tilsvarende mirakel til, hvis Otterup skal videre i turneringen.

Danmarksserieholdet får OB som modstander. Mens Otterup har været i aktion før i dette års turnering, bliver det superligaholdets første kamp.

Den endelige kampdato er endnu ikke fastlagt. Kun, at kampen spilles i perioden 24.-26. september, og at spillestedet bliver Otterup, da det lavest rangerende hold har fordel af hjemmebane.

- Otterup Bold - & Idrætsklub er med i Øens Hold, og det glæder os rigtigt meget, at vi kan komme til en af vores samarbejdsklubber. Det er altid fedt, når vi møder en af vores gode partnere i Øens Hold. Det bliver helt sikkert en fin kamp, og vi håber, at der møder masser af fans op. Vi glæder os til at vise striberne frem, og når det så bliver lokalt her på Fyn, så kan vi kun være tilfredse med lodtrækningen, hedder det på OB's hjemmeside.