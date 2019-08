Otterup stadig ubesejret efter lokalbrag i OKS

Fodbold, Herre DS-Pulje 3, OKS-Otterup B&IK 1-2(0-1) Hvis man kan tale om top og bund så tidligt på sæsonen, så spillede Otterup sig som ubesejret og med nu 8 point for fire kampe op i top-3, da de vandt en slidsom 2-1 sejr i OKS. OKS blev derimod efterladt lige under stregen med fire point. -Otterup stod godt på banen, men vi havde fortjent bedre, lød det fra en ærgerlig OKS-træner, René Lindharth, efter det tætte nederlag i lokalopgøret. Otterup kom bedst fra land, da dødboldsspecialisten Mark Tubæk lagde læderet ind til 0-1 omkring den halve time. Det øgede Otterups hvirvelvind, Jonas Villemoes, omkring den hele time til 0-2 efter en flot solotur og et fladt slangehug. Men OKS var ikke slået og giftige indlæg var flere gange lige ved og næsten. Kun midtbanegeneral, Thomas Johansen, fik scoret fra feltet, hvor Anders Kolind til gengæld blev holdt i kort snor af Otterups midteforsvar med Anders Johansen og Lasse Rasmussen. En kæmpe afbrænder af Otterups Andreas Hansen, kunne have lukket kampen til 1-3, men Otterup holdt alligevel hjem på hårdt arbejde og stærkt målmandsspil af Kim Larsen. -Vi gik ydmygt ind til kampen. Vi ved godt, at OKS er et godt hold, men på en disciplineret indsats, som vi havde trænet i ugens løb, lykkedes det, sagde en tilfreds Otterup-træner, Chris Margaard.