Otterup Torvemarked afsluttede med rekord

Otterup: Det traditionelle torvemarked i Otterup, der er blevet afholdt i over tyve år, var tidligere på året i stor fare for at lukke, fordi den daværende bestyrelse i Otterup Markedsforening var udfordret på helbred og alder. Men efter en ekstraordinær generalforsamling i marts, blev bestyrelsesposterne genbesat, og dermed var torvemarkedet reddet. Rasmus Fischer blev valgt ind i bestyrelsen som næstformand, og han kan nu se tilbage på en vellykket 21. sæson af det populære marked.

- Det er gået rigtigt godt, det må jeg nok sige. Og i lørdags satte vi salgsrekord, da vi solgte over tre serier af lodder til sammenlagt 15.000 kroner. Det var første gang, vi har gjort det den her sæson. Og så var vi jo heldige, at vejret var perfekt i lørdags til afslutningen. Så det kunne vi ikke klage over.