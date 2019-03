Otterup Produktionshøjskole hjælper småbørnsfamilier i nød: - Dét, de laver, er jo enestående flot

Otterup: I en ombygget container bagerst i Storms Pakhus i Odense finder man hver første tirsdag i måneden elever fra Otterup Produktionshøjskole. Ved siden af andre kreative værksteder kombinerer de undervisning med frivilligt arbejde ved at producere brugskunst og tøj til små børn.

Elevernes underviser, Hanne Bohl, som er med til at støtte og hjælpe eleverne med deres produktion, er begejstret.

- Det går simpelthen så meget op i en højere enhed, at få de unge til at arbejde med det her, siger hun.

Samarbejdet begyndte kort før årsskiftet og blev iværksat at den frivillige organisation Home-Start. Organisationen, der tilbyder alskens hjælp til småbørnsfamilier i nød, har en genbrugsbutik i Storms Pakhus. Her får eleverne lov at prøve kræfter med alt fra kurvefletning til hækling af lyskæder, som kan købes af gæsterne. Produkterne bliver solgt ved containeren, og salget går til til Home-Starts frivillige arbejde.

Den første tirsdag i marts sad der tre elever i containeren og producerede brugskunst, Freja Wissendorff, Natascha Møller og Freja Balsby. For dem betyder det meget, at dét de producerer, kommer nødstedte børnefamilier til gavn.

- Man føler sig som et bedre menneske ved at lave noget, som andre kan få brug for, sagde Freja Balsby, mens Natascha Møller tilføjede:

- Ja, tænk hvis et barn har stor taknemmelighed for at få det, jeg har lavet.