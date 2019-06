Det bliver stadig mere populært at spille krolf, og Otterup Krolfklub er med i forreste række. Tirsdag fejrede klubbens 75 medlemmer 10 års fødselsdag. Jette Wennerstrøm tog initiativ til at starte klubben.

Otterup: En tilfældighed gjorde, at Jette Wennerstrøm for over 10 år siden fik kendskab til, at der var noget, som hed krolf. Hun blev bidt af sporten og besluttede sig for at se, om der var grundlag for at udbrede den i Otterup.

Det var der.

Tirsdag blev Otterup Krolfklubs første 10 år fejret. Hovedparten af klubbens 75 medlemmer var mødt op i byparken bagved Otterup Bibliotek. I sit stille sind sad Jette Wetterstrøm og glædede sig og følte sig taknemmelig over for, at hendes lille idé har vokset sig så stor.

Og med potentiale til at vokse endnu mere. Alle kan være med, og som klubbens formand, Leif Wennerstrøm, sagde i sin tale, så "er mere end halvdelen af sporten det sociale fællesskab".

Ældste medlem er 87 år. Det typiske mønster er, at man begynder at spille krolf, når man har rundet de 60 år. Heldigvis, understreger Jette Wennerstrøm, kan man udvikle sig og blive bedre med alderen. Nogle spiller for sjov, andre med alvor iblandet. Syv hold spiller turnering.

Nogle kommer som par, andre som enlige. De fleste fra Otterup, men der er også medlemmer fra Søndersø, Næsby og så langt væk som Nyborg. Med et årskontingent på 125 kroner om året kan alle være med.