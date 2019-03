Otterup Kræmmermarked vil igen forkæle de unge

Otterup: Når Otterup Kræmmermarked løber af stablen den 5.-6.-7. juli i år, vil arrangørerne endnu engang byde på musiknavne, der skal give de unge noget at feste til.

Kræmmermarkedet satser for andet år i træk hårdt på at trække de unge mennesker til festpladsen. Det var også en stor satsning sidste år, fortæller formanden for OHK's Venner Danni Kastberg.

- Vi tog beslutningen ud fra, at der sker ikke så meget for de unge rent musikmæssigt på Nordfyn. Så vi satsede sidste år og sagde, at nu binder vi nogle penge efter det og booker nogle kunstnere, så må vi se, om de unge vil det. Og det må vi i den grad sige, de vil, fortæller han.

Derfor kan kræmmermarkedet lokke unge gæster i år med artister som U$O, Milbo, Faustix, Dex X Big Syd og ikke mindst til det helt unge publikum - Albert Dyrlund.