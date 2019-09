Otterup Idrætscenter fylder 50 år: Nikolaj Jakobsen-foredrag, stor jubilæumsfest og meget mere

Foredrag med Otterupdreng

Troels Banggard, der er tilknyttet FCKs talentafdeling i en fuldtidsstilling som mental cheftræner for U17 til U19, holder torsdag den 3. oktober fra klokken 18.30 til 19.30 et gratis foredrag i det gamle motionscenter. Temaet er "mentaltræning - som værktøj for bedre resultater".

Otterupdrengen Troels Banggaard har en fortid i fodbold- og håndboldverdenen i GOG, FC Midtjylland og København Håndbold og har også arbejdet som lærer på efterskolerne ISI og Oure.

Efter foredraget er der vinsmagning samt pølse- og ostebord hos Ulrik Bieler, forpagter af Otterup Idrætcenters restaurant- og bowlingafdeling. En billet koster 150 kroner og bestilles hos Ulrik Bieler.