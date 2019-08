Otterup Hotel er solgt igen

Entreprenør Henrik Sørensen fra Vejle, der købte Otterup Hotel per 1.april 2018, har nu solgt hotellet. Ejendomsselskab fra Aarhus er ny ejer.

- Nej, jeg kunne alligevel godt benytte det antal lejligheder (omkring 20 lejligheder, red ), jeg ville, fordi vi fik målt skellet op. Og skellet lå over tre meter fra ejendommen, så jeg kunne udnytte hele ejendommen i det projekt, jeg har fået byggetilladelse på, fortæller Henrik Sørensen.

Så dit salg handler ikke om, at Nordfyns Kommune ikke gav dig lov til at købe tre af deres matrikler tæt ved hotellet?

- Jeg har solgt ejendommen. Jeg fik et godt tilbud, og det er derfor, jeg har valgt at sælge, oplyser Henrik Sørensen, som ejer entreprenørfirmaet MHR Entreprise i Vejle.

Entreprenøren Henrik Sørensen fra Vejle, der per 1. april 2018 købte Otterup Hotel , bekræfter overfor fyens.dk, at han har solgt hotellet.

Vil ikke oplyse pris

Henrik Sørensen købte Otterup Hotel af Hans Peter Bang for fire millioner kroner. Dermed tabte Hans Peter Bang næsten to millioner kroner på salget af hotellet, som han i 2011 købte for 5.733.958 kroner.

Henrik Sørensen ønsker ikke at oplyse, hvad han har solgt det over 100 år gamle hotel for. Men det har ikke været noget dårligt salg.

- Jeg har solgt for en højere pris, end hvad jeg selv har givet, konstaterer han.

Det er ikke lykkedes avisen at få en kommentar fra Söze Invest ApS.