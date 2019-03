Opvisning med punktum

Særslev: Lørdag 16. marts kommer NFE-Hallen igen til at vrimle med glade gymnastikudøvere, judokæmpere, dansebørn og folkedansere og deres instruktører.

Medlemmerne i Særslev GF fremfører foreningens forårsopvisning og viser familie og venner, hvad der er arbejdet med i løbet af vinteren.

Opvisningen er kl. 13.15-17.15.

- Der er i alt 12 hold, som skal på gulvet for at vise lidt af det, de har lært. Også instruktørerne fra de forskellige hold vil komme på gulvet og lave en sjov opvisning.

Det fortæller Anne-Grete Hansen fra gymnastikforeningen i en pressemeddelelse.

Særslev GF fik sidste år af Danmarks Samfundet overrakt en børnefane, som skal indvies, før alle opvisningerne går i gang.

- Og i en pause mellem holdene vil bestyrelsen for Særslev GF offentliggøre nye tiltag, som gerne skulle tiltrække flere medlemmer til foreningen. Og igen i år kan vi glæde os til at se Nordfyns Efterskoles store elevhold sætte et flot punktum for Særslev GFs forårsopvisning, fortæller Anne-Grete Hansen. /SH