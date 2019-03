Optræk til to flere lyskryds i Bogense

I dag findes der fem lysregulerede kryds i Nordfyns Kommune. Nu peger pilen i retning af, at der snart kommer to mere. Begge i Bogense.

Nordfyn: Med fem lyskryds fordelt rundt i Nordfyns Kommune kan man ikke just hævde, at bilisterne rammes af stress over at holde for rødt lys. Nu er der optræk til, at der kommer endnu to lysregulerede kryds.

Der er afsat 4,3 millioner kroner i år til at højne trafiksikkerheden, og på en prioriteret liste fremgår det, at pengene blandt andet skal bruges til to nye lyskryds. Begge i Bogense.

Forslaget blev tirsdag diskuteret i Trafiksikkerhedsudvalget, som er en rådgivende instans. Senere på måneden skal det politisk behandles i Teknik- og Miljøudvalget, hvor Anders Tingholm (K) er formand. Han mener, at den prioriterede liste giver god mening.

- Det er det bedste bud lige nu.

Ender det med de foreslåede prioriteringer, får Bogense to lyskryds og Søndersø et fortov, mens Otterup ikke får noget. Hvor retfærdigt er det?

- Ah, den argumentation køber jeg ikke. Jeg arbejder i hvert fald ikke ud fra sådan en millimeterdemokrati. Vi skal sætte ind der, hvor pengene gavner mest muligt for at højne trafiksikkerheden. Lige nu bliver der også postet rigtig mange penge i Otterup med udvidelsen af bymidten, som også kommer til at indeholde en masse trafiksikkerhed.

Den prioriterede ønskeliste er lavet efter det muliges kunst.

- Vi har en ret lille ramme på 4,3 millioner kroner at arbejde, så vi skal også bruge pengene bedst muligt.