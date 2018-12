Optimisme hos Europas største bisonfarm: Flere vil være tæt på bisoner

Morud: I år har 45.000 gæster besøgt Ditlevsdal Bison Farm ved Morud, og næste år kommer der endnu flere. Indehaver Niels Henrik Ove vurderer, at besøgstallet vil stige med henved 10.000 gæster.

Et tal, han ikke griber ud af den blå luft, men bygger på særligt to initiativer. Tidligere i år blev der indviet fire nye præriehuse og to vildmarksbade, og Niels Henrik Ove forventer, at den investering først for alvor vil slå igennem til næste år. Husene giver besøgende mulighed for at overnatte eller holde møder på Ditlevsdal.

En anden nyskabende attraktion bliver den to dage lange festival med deltagelse af både kendte og ukendte danske bands, som holdes 4.-5. juli næste år.

- Der er allerede virkelig stor interesse for festivalen, siger Niels Henrik Ove.